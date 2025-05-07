7 May 2025 18:03
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News ID: 85826245
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Bekaî: Bölge halkları Yemen halkının destansı direnişini asla unutmayacak

7 May 2025 18:03
News ID: 85826245
Bekaî: Bölge halkları Yemen halkının destansı direnişini asla unutmayacak

Tahran, İRNA – İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, Umman Dışişleri Bakanlığı’nın ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarını durdurma açıklamasını memnuniyetle karşılayarak, “Bölge halkları, Yemen halkının yabancı saldırılara karşı verdiği destansı direnişi asla unutmayacaktır” dedi.

Bekaî, Umman hükümetinin Yemen'deki saldırıların sona erdirilmesi yönündeki çabalarından ötürü teşekkür ederken, Yemen halkının, son bir yıldır ABD’nin tekrar eden saldırılarına karşı duruşunu ve Filistin halkına verdiği desteği takdir etti.

Sözcü, ABD’nin saldırıları durdurduğunu açıklamasına rağmen, bu ülkenin, siyonist rejimin Yemen halkına karşı işlediği suçlarda ortak olduğunu belirtti. Bagai, uluslararası toplumu Yemen’in sivil altyapısına yönelik saldırıları ve masum insanların öldürülmesini durdurmak için derhal etkili adımlar atmaya çağırdı.

Umman Dışişleri Bakanlığı, Umman Sultanlığı ile ABD arasında ve Sana'daki ilgili yetkililerle yapılan son görüşme ve temasların ardından, gerilimi azaltma amacıyla yapılan bu çabaların iki taraf arasında bir ateşkes anlaşmasına zemin hazırladığını açıkladı.

Umman Sultanlığı, her iki tarafın da bu olumlu sonuca yol açan yapıcı tutumlarından ötürü teşekkür ederek, bu adımın adalet, barış ve refahın sağlanması yönünde bölgesel meselelerde daha fazla ilerleme sağlamasını umduğunu ifade etti.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Washington’un Yemen’e yönelik saldırılarının durdurulacağını iddia ederek, Batı Asya’ya yapacağı ziyaretten önce önemli bir haber açıklayacağını söylemişti.

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