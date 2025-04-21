21 Nis 2025 18:14
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İran’ın BM Daimi Temsilciliği'nden Irakçi’nin Washington konferansı konuşmasının iptaline dair açıklama

21 Nis 2025 18:14
News ID: 85810172
İran’ın BM Daimi Temsilciliği'nden Irakçi’nin Washington konferansı konuşmasının iptaline dair açıklama

New York, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi’nin bugün sanal olarak Carnegie Uluslararası Nükleer Politika Konferansı’nda yapması planlanan konuşmasının iptal edildiğini duyurdu.

 İran’ın BM Daimi Temsilciliği tarafından yapılan açıklamanın tam metni: 

İran İslam Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, medya mensuplarına saygıyla bildirir ki, Sayın Dışişleri Bakanı Dr. Irakçi’nin bugün sanal ortamda Carnegie Uluslararası Nükleer Politika Konferansı’nda yapması planlanan konuşması iptal edilmiştir.

Bu iptal, konferans düzenleyicilerinin konuşmanın formatını tartışmaya dönüştürme kararı sonrasında gerçekleşmiştir.

Temsilcilik, bu karardan duyduğu üzüntüyü dile getirmekle birlikte, Sayın Bakan’ın konuşmasının tam metninin uygun bir zamanda paylaşılacağını belirtmektedir.

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