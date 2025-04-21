İran’ın BM Daimi Temsilciliği'nden Irakçi’nin Washington konferansı konuşmasının iptaline dair açıklama

İran’ın BM Daimi Temsilciliği tarafından yapılan açıklamanın tam metni:
İran İslam Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, medya mensuplarına saygıyla bildirir ki, Sayın Dışişleri Bakanı Dr. Irakçi’nin bugün sanal ortamda Carnegie Uluslararası Nükleer Politika Konferansı’nda yapması planlanan konuşması iptal edilmiştir.
Bu iptal, konferans düzenleyicilerinin konuşmanın formatını tartışmaya dönüştürme kararı sonrasında gerçekleşmiştir.
Temsilcilik, bu karardan duyduğu üzüntüyü dile getirmekle birlikte, Sayın Bakan’ın konuşmasının tam metninin uygun bir zamanda paylaşılacağını belirtmektedir.
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