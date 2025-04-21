İran, Çin ve Rusya ile üçlü görüşmelerde gündemin genişletilmesine hazır

Abbas Irakçi, bu açıklamayı Russia Today (RT) televizyon kanalına verdiği röportajda, program sunucusunun İran Dışişleri Bakanı'nın Çin, Rusya ve İran arasındaki uluslararası iş birliklerine dair görüşünü sorması üzerine yaptı.

Dışişleri Bakanı, bu iş birliğinin günümüz dünyasında bir zorunluluk haline geldiğini ifade ederek "Bir süredir İran, Çin ve Rusya arasında İran’ın nükleer meselesiyle ilgili üçlü görüşmelere başladık ve birkaç oturum gerçekleştirdik. Bu görüşmeleri sürdürmeye hazırız." açıklamasında bulundu.



Irakçi, bu görüşmelerin diğer konuları da kapsayacak şekilde genişletilebileceğini belirterek “İran, Çin ve Rusya, koordineli bir şekilde hareket ederek uluslararası barış ve güvenliğe katkı sağlayacak etkili adımlar atabilirler ve biz bu konuda kararlıyız,” dedi.

RT muhabiri ayrıca Irakçi’ye Rusya ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmelerde Kafkasya’daki son gelişmelerin ele alınıp alınmadığını ve Rusya ile İran’ın Güney Kafkasya’da nasıl bir rol oynayabileceğini sordu.

Dışişleri Bakanı, bu konunun özellikle Sergey Lavrov ile ayrıntılı şekilde konuşulduğunu belirtti.

İran ve Rusya'nın Kafkasya bölgesindeki politikalarının uyumlu olduğunu vurgulayan Irakçi, "Sürekli istişare halindeyiz. Geçmişte bölge ülkelerinin katılımıyla ortak zirveler düzenledik ve yakın zamanda '3+3' adlı yeni bir inisiyatifi başlattık. Bu girişim, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile birlikte İran, Türkiye ve Rusya’yı kapsıyor," dedi.

Rus sunucunun İran-Rusya ilişkilerinin geleceğiyle ilgili bir başka sorusu üzerine "Tahran ile Moskova arasındaki ilişkiler hiç bu kadar yakın ve sağlam olmamıştı," diyen Irakçi

İki ülke arasında kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşmasının bulunduğunu ve bu anlaşmanın ilişkileri stratejik düzeye taşıdığını vurguladı ve iki ülke arasında büyük ekonomik projelerin yürütüldüğünü de sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran’a yönelik tutumuna dair bir soru üzerine Bakan Irakçi, “Geçmişte gösterdik ki baskı, tehdit ve zorbalık diline boyun eğmeyiz. Bu tür tehditlere karşı direniriz. Belki Amerikalılar bir kez daha kararlılığımızı test etmek istedi ama testin sonucunu da gördüler,” ifadelerini kullandı.

Sunucu ayrıca, İran ile ABD arasında dolaylı müzakerelerin başlamasıyla birlikte, İsrail'in ABD desteği olmadan İran'a saldırı tehditlerini gerçekleştirme olasılığını sordu.

Dışişleri Bakanı bu soruya ise “İsrail’in böyle bir şeyi yapması hiçbir zaman mümkün olmadı, ne geçmişte, ne şimdi, ne de gelecekte. ABD’nin desteği olsa bile askeri bir operasyon gerçekleştirme kapasiteleri yok.” diye yanıt verdi.

Irakçi, İran’ın ABD’ye karşı bile kendini savunabilecek güçte olduğunu, bunu Amerikalıların da bildiğini ve İsrail rejiminin de İran’ın savunma kapasitesinin ve olası bir saldırıya karşılık verme gücünün farkında olduğunu belirterek

“Bu nedenle ne İsrail böyle bir niyete sahip olabilir ne de böyle bir imkâna. Bence Amerika da böyle tehlikeli bir riske girmeyecektir” dedi.