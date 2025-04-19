Irakçi: ABD ile dolaylı müzakereler yeni aşamaya girdi / bir sonraki görüşme yeri Umman

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, bugün Roma’daki Umman Büyükelçiliği’nde planlandığı şekilde tamamlanan ikinci tur dolaylı İran-Amerikan görüşmelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Irakçi, bu turun yaklaşık dört saat sürdüğünü belirterek, “Bu kez de iyi bir toplantıydı. Müzakerelerin ilerlediğini söyleyebilirim. Bu kez bazı ilke ve hedeflerde daha iyi bir uzlaşmaya vardık ve sonuç olarak müzakerelerin devam edip bir sonraki aşamaya geçmesine karar verildi” dedi.

Bakan, taraflar arasındaki ilerleme sonucunda uzman düzeyinde teknik toplantıların başlayacağını açıklayarak “23 Nisan Çarşamba gününden itibaren uzman düzeyinde teknik müzakereler başlayacak ve uzmanlar detaylara girerek bir anlaşma çerçevesi tasarlama fırsatına sahip olacaklar” dedi.

Irakçi, dolaylı İran-Amerika görüşmelerinin üçüncü turunun 26 Nisan Cumartesi günü Umman’da yapılacağını da duyurdu. “Önümüzdeki Cumartesi günü Umman’da tekrar bir araya geleceğiz ve uzmanların elde ettiği sonuçları değerlendireceğiz, bir anlaşmaya ne kadar yaklaştığımızı göreceğiz” dedi.

“Müzakereleri yapıcı olarak tanımlar mısınız?” sorusuna Irakçi, “Müzakereler yapıcı bir ortamda gerçekleşti. İleriye dönük ilerlediğimizi söyleyebilirim” yanıtını verdi.

Görüşmelerde ele alınan konular hakkında ise “Bizim açımızdan müzakerelerin konusu nükleer programdır ve buna bağlıyız. İran’ın barışçıl nükleer programı hakkında güven inşa etmek karşılığında yaptırımların kaldırılması dışında bir konu bizim açımızdan müzakere konusu değildir. Onlar (Amerikalılar) da şimdiye kadar bu ilkeye sadık kaldılar.” dedi.