Irakçi: ABD'deki “Netanyahu öncelikli” azınlık diplomasiye karşı korku içinde

Irakçi, mesajında “Gazze’de Netanyahu’nun soykırımını ölümcül silahlar göndererek desteklemek ve Yemen’de onun adına savaş çığırtkanlığı yapmak, Amerikan halkına hiçbir kazanç sağlamamıştır.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı, Netanyahu’nun küstahça Trump’a İran’la diplomasi konusunda ne yapabileceğini ve ne yapamayacağını dikte etmeye çalıştığını ifade ederek “Dünya artık Netanyahu’nun, ABD yönetimine nasıl doğrudan müdahale ettiğini ve ülkeyi bölgemizde yeni bir felakete sürüklemeye çalıştığını görüyor,” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Irakçi, Netanyahu’nun Biden yönetimini kandırarak Amerikan vergi mükelleflerinin 23 milyar dolarını kendisine verdirdiğini, ancak bu meblağın, İran’a karşı yapılacak herhangi bir yanlış hamlenin gerçek maliyetine göre çok küçük olduğunu vurguladı.

Son olarak Bakan “Trump’ın da söylediği gibi, eğer asıl hedef İran’ın nükleer silah edinmemesi ise, bu ulaşılabilir bir hedeftir. Ancak bu hedefe ulaşmanın tek yolu vardır: karşılıklı saygı ve çıkar temelinde diplomasi. Diplomasiye korkuyla yaklaşan Amerika’daki ‘Netanyahu-öncelikli’ azınlık artık gerçek niyetlerini ifşa etmiştir. Dünya, onların asıl önceliklerinin ne olduğunu anlamalıdır.” dedi.