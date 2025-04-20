20 Nis 2025 16:59
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İran Büyükelçisinden, Lider’in Rusya Devlet Başkanı’na mesajı ve Putin’in yanıtına dair açıklama

20 Nis 2025 16:59
News ID: 85809069
İran Büyükelçisinden, Lider’in Rusya Devlet Başkanı’na mesajı ve Putin’in yanıtına dair açıklama

Moskova, İRNA – İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, İran Dışişleri Bakanı tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e iletilen İran İslam Cumhuriyeti Lideri’nin mesajına ilişkin olarak, mesajın çeşitli boyutlar içerdiğini ve bu mesajda dost ülkelerle ilişkilerin sürdürüleceğinin vurgulandığını belirtti. Celali, bu ilişkilerin müzakerelerle bağlantılı olmadığını ifade etti.

Celali, Putin’in yanıtı hakkında da şunları “Liderimiz mesajlarında bazı alanlara değinmişti, Sayın Putin de aynı alanlara vurgu yaptı.” ifadelerini kullandı. 

İran Büyükelçisi, Putin’in Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçi ile yaptığı görüşmede defalarca  “Amerika ile ilişkilerimizin, İran ile ilişkilerimizle hiçbir ilgisi yok. İran ile ilişkilerimizi çok önemli görüyoruz. Ortaklığımız önceden de yakındı ama kapsamlı stratejik anlaşmanın imzalanmasıyla bu ilişki tamamen stratejik hâle geldi ve tüm alanlarda genişletilmelidir.” dile getirdiğini belirtti. 

Celali ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapılan görüşmede, Lavrov’un da Putin’in mesajdan ve görüşmeden son derece memnun olduğunu söylediğini ve “Bence bu görüşmeler tamamen yapıcı bir diyalog havasındaydı.” dediğini aktardı. 

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