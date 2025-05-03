Müzakerenin doğası siyasidir / Görüşmeler çıkarlarımız doğrultusunda olmalı

Bugün Şahid Üniversitesi’nde düzenlenen Öğretmenler Günü anma programında konuşan Laricani, İran ile ABD arasındaki görüşmelere dair, “Bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanı daha doğru adres ama ben kendi görüşümü paylaşıyorum: Müzakere, ulusal çıkarlara bağlıdır; ne kendiliğinden iyi ne de kötü bir şeydir” dedi.

Laricani, nükleer müzakerelere ilişkin olarak, "Eğer Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı nihai görüşünü bildirseydi, müzakereye gerek kalmazdı. Bu mesele tamamen siyasidir. Bugünkü dünya bir tür zorbalık düzenine sahiptir. Biz nükleer bilime sahip olmak istiyoruz ve kabul edilmiş çerçevelere uymaktayız. Ancak onlar, bizimle aynı görüşte değil ve dayatmada bulunuyorlar" ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin etkili olup olmayacağı konusuna değinen Laricani, "Eğer müzakere çıkar getirmeyecekse, devam ettirmenin de anlamı yok. Ama bazı durumlarda, gelen mesajlar müzakere ihtimalini doğurabilir. O zaman da müzakereyi tamamen reddetmek yerine durumu değerlendirmek gerekir" dedi.

Laricani ayrıca, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların yalnızca nükleer meseleye bağlı olmadığını, bu baskıların köklerinin İran'ın bağımsızlık ilanına ve geçmişte ABD’nin bölgedeki etkisinin kaybına dayandığını belirtti. "İran ne Sovyetler’e ne de ABD’ye boyun eğdi. Bu nedenle sorunlar çıkarıldı" diye ekledi.

ABD’nin Yemen’e yönelik saldırılarına da değinen Laricani, "ABD Savunma Bakanı birkaç gün önce, Yemen konusunun uygun zamanda ele alınacağını söyledi. Oysa şimdiye kadar Yemen'e 800 saldırı gerçekleştirdiler. Bu sadece İran’a değil, tüm bölgeye yönelik bir baskıdır" ifadelerini kullandı.