İnkılap Lideri: İslam ümmeti için birlikten daha büyük bir fayda yoktur

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameney, Hac mevsimi öncesinde Rehberlik Bürosu ve Hac ve Ziyaret Kurumu yetkilileri, hac görevlileri ve bir grup İranlı hacı adayıyla İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi’nde gerçekleştirdiği görüşmede, İslam ümmetinin en büyük menfaatinin birlik olduğunu vurguladı.

Ayetullah Hameney'in konuşmasından başlıklar :

-Hac, biçimi, görünüşü ve yapısı itibarıyla yüzde yüz siyasi bir farzdır.

-Hac, insanların yararınadır ve İslam ümmeti için birlikten daha büyük bir fayda yoktur.

-İslam ümmeti birlik içinde olsaydı, Filistin ve Gazze’deki acılar yaşanmaz, Yemen bu baskılara maruz kalmazdı.

-Tavaf, insanlığa öğretir ki yönetim, hayat, ekonomi, aile ve tüm yaşam meseleleri tevhid (Allah’ın birliği) ekseninde şekillenmelidir. Bu anlayışla zulüm, çocuk katliamları ve hırs sona erer; dünya bir bahçeye dönüşür.

-Hac’daki tüm ibadetler, insan hayatını doğru yönde şekillendirmek içindir.

-Ülkelerin yöneticileri, âlimler, aydınlar, yazarlar ve toplum üzerinde etkili kişiler, Hac’ın gerçeklerini halka anlatmakla yükümlüdür.