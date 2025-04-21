İran Cumhurbaşkanı'ndan Papa Francis’in vefatı için taziye mesajı

Mesud Pezeşkiyan, bugün Katolik dünyasının lideri ve ruhani önderi Papa Francis’in vefatı dolayısıyla tüm Katolik Hristiyanlara, takipçilerine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı mesajında “Hayatının ve liderliğinin en dikkat çekici yönlerinden biri, insanlık dışı uygulamalara karşı takındığı insani duruşuydu. Özellikle Gazze'de İsrail rejiminin gerçekleştirdiği soykırımı açık bir şekilde kınaması ve masum Filistinli kadın ve çocukların katledilmesine son verilmesi çağrısı, onun ismini ve hatırasını tüm vicdan sahibi ve özgürlük yanlısı insanların zihninde daima canlı tutacaktır.” vurgusunda bulundu.

Mesajın tam metni:

Bismillahirrahmanirrahim

Papa Francis, Katolik dünyasının lideri ve ruhani rehberi olarak değerli ömrünü başta barış, adalet ve özgürlük olmak üzere Hz. İsa’nın (a.s.) öğretilerini yaymaya, dinler arası etkileşim ve diyalogla küresel barış, dostluk ve güvenliğin sağlanmasına adamıştır. Bu yolda etkili ve kalıcı çabaları olmuştur.

Hayatının ve liderliğinin öne çıkan yönlerinden biri, dünyadaki insanlık dışı eylemlere karşı gösterdiği insani tutum, özellikle Gazze'de İsrail rejiminin gerçekleştirdiği soykırımı açıkça kınaması ve masum Filistinli kadın ve çocukların katledilmesine son verilmesi çağrısıdır. Bu duruş, onun adını dünya çapında uyanık vicdanlarda ve özgürlükseverlerin belleğinde sonsuza dek yaşatacaktır.

İran halkı adına –ki her zaman dünya barışı, güvenliği ve dinler arası dayanışma çabalarında öncü olmuştur– onun anısını saygıyla yâd ediyor, İslam geleneğine uygun biçimde Yüce Allah’tan bu dini liderin ruhuna rahmet ve ebedi huzur diliyorum.

Mesud Pezeşkiyan

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı