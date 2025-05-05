İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı uluslararası hukuka dayanmaktadır

Dışişleri Bakanı’nın Pakistan ziyaretine ilişkin soruyu yanıtlayan Bekaî, bu seyahatin komşu ülkelerle sürdürülen düzenli ve yakın istişarelerin bir parçası olduğunu söyledi. Görüşmelerde Filistin, Lübnan ve Suriye gibi bölgesel meselelerin öne çıkacağını belirtti. Ayrıca Hindistan ziyaretinin de planlandığını, Perşembe günü ortak ekonomik komisyon toplantısı için Hindistan’a gidileceğini ifade etti.

ABD Başkanı'nın açıklamalarına yanıt

Bekaî, ABD Başkanı’nın İran’ın nükleer enerjiye ihtiyacı olmadığı yönündeki açıklamasına ilişkin, İran’ın temel müzakere çerçevesinin değişmediğini ve bu konuların medya üzerinden tartışılmayacağını vurguladı.

İran-ABD dolaylı görüşmeleri ve Umman’ın arabuluculuğu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın müzakerelere olan bağlılığını gösterdiğini ve tüm tur görüşmelere tam hazırlıkla katıldığını söyledi. Görüşmelerdeki gecikme ya da tarih değişikliğinin, Umman Dışişleri Bakanı'nın önerisiyle ve tarafların mutabakatıyla gerçekleştiğini kaydetti.

İsrail’in Lahey Adalet Divanı’na yaklaşımı ve İran’ın tutumu

Bekaî, İran’ın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkıyla ilgili danışma görüşüne katıldığını söyledi. Bu sürece dışişleri bakanlığının dahil olmasının, İran’ın Filistin halkını desteklemeye yönelik politikalarının bir parçası olduğunu belirtti.

Filistin ve Lübnan direnişine yönelik silahsızlandırma baskısı

ABD’nin Filistin ve Lübnan’daki direniş gruplarının silahsızlandırılması yönündeki baskılarına ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bir ülkenin savunmasının üçüncü tarafları ilgilendirmediğini, hele ki çatışmanın tarafı olan bir ülkenin bu konuda söz söyleme hakkı olmadığını ifade etti.

İsrail'in askeri tehditlerine yanıt

İran'a yönelik tehditlere değinen Bekaî "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırı ve maceracılığa kararlılıkla ve en sert şekilde karşılık verecektir" dedi.

ABD’nin çelişkili mesajları

Bekaî, Siyonist rejimin ABD’nin bir yandan müzakere daveti yaparken bir yandan yaptırım uygulamasının çelişkili olduğunu ancak bunun İran’ın kararlı tutumunu değiştirmeyeceğini belirtti.

BRICS dışişleri bakanları toplantısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Brezilya’da düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları toplantısına İran Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanının Azerbaycan ziyareti nedeniyle katılamadığını, ancak Ekonomik Diplomasi Bakan Yardımcısı'nın İran’ı temsil ettiğini söyledi.

İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına dair tutum

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, İsrail'in Suriye'deki azınlıkları koruma bahanesiyle yaptığı saldırıların kabul edilemez olduğunu, bu tür eylemlerin hedefinin böl-parçala-yönet politikası ve Suriye’yi parçalama planları olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: “Nükleer enerjiye petrol zengini olduğumuz için ihtiyaç duymadığımız iddiası mantıksızdır”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, İran’ın nükleer enerjiye ihtiyacı olmadığı yönündeki iddialara yanıt vererek, “Eğer petrol sahipliği kıstas alınacaksa, Amerika bizden çok daha fazla petrol kaynağına sahiptir; o hâlde nükleer programını kapatması gerekir” dedi.

Bekaî ayrıca, Hollanda ve Japonya gibi ABD’nin yakın müttefiklerinin de zenginleştirme içeren barışçıl nükleer programlara sahip olduklarını ve nükleer silahları reddettiklerini hatırlattı.

İran’ın nükleer programı tarihsel bir kökene sahiptir

Sözcü, ABD Dışişleri Bakanı’nın açıklamalarını “tamamen yanıltıcı” olarak nitelendirerek, İran’ın barışçıl nükleer programa sahip olma hakkının meşru olduğunu ve bunun Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamında bir hak olduğunu belirtti. İran’ın nükleer faaliyetlerinin köklerinin 1960’ların sonları ve 1970’li yıllara dayandığını vurguladı.

Yemen ve vekâlet savaşı iddialarına sert tepki

Bekai, İran’ın Ensarullah Hareketi'nin (Husiler) İsrail’e yönelik saldırılarında arka planda olduğu yönündeki iddiaları reddederek, “İran’ın bölgede vekile ihtiyacı yoktur. Aksine, sadece İsrail bir başka tarafın vekili olarak bölgede kargaşa çıkarmaktadır” ifadelerini kullandı.