2 May 2025 15:24
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News ID: 85820721
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Kızılhaç: Gazze insani çöküşün eşiğinde

2 May 2025 15:24
News ID: 85820721
Kızılhaç: Gazze insani çöküşün eşiğinde

Tahran, İRNA - Uluslararası Kızılhaç Komitesi yayımladığı bir bildiriyle, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun giderek kötüleştiği konusunda uyarıda bulundu ve acil önlemler alınmazsa bu kriz bölgenin kontrolünden çıkacak dedi.

Bildiride, Gazze Şeridi'ndeki güvenlik durumunun ciddi şekilde bozulmasının, Kızılhaç çalışanları ve ortaklarının faaliyetlerini engellediği ve mağdur sivillere erişimin birçok engelle karşılaştığı belirtildi.

Bu uluslararası kuruluş, Gazze'deki sağlık çalışanları ve tıbbi merkezlerin her koşulda korunması ve desteklenmesi gerektiğini ve abluka devam ederse ve insani yardımların girişi derhal yeniden başlamazsa, sahra hastaneleri ve Kızılhaç’ın hayır amaçlı mutfakları gibi hayati programların yakında durdurulacağını vurguladı. 

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