Kızılhaç: Gazze insani çöküşün eşiğinde

Bildiride, Gazze Şeridi'ndeki güvenlik durumunun ciddi şekilde bozulmasının, Kızılhaç çalışanları ve ortaklarının faaliyetlerini engellediği ve mağdur sivillere erişimin birçok engelle karşılaştığı belirtildi.

Bu uluslararası kuruluş, Gazze'deki sağlık çalışanları ve tıbbi merkezlerin her koşulda korunması ve desteklenmesi gerektiğini ve abluka devam ederse ve insani yardımların girişi derhal yeniden başlamazsa, sahra hastaneleri ve Kızılhaç’ın hayır amaçlı mutfakları gibi hayati programların yakında durdurulacağını vurguladı.