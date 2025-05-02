Irakçi: Adil bir anlaşmaya ulaşma konusunda her zamankinden daha kararlıyız

Irakçi sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda “Ummanlı ve Amerikalı taraflarla birlikte, dördüncü tur müzakereleri hazırlık ve teknik nedenlerden dolayı ertelemeye karar verdik. İran tarafı olarak, müzakereler yoluyla bir çözüme ulaşma konusundaki kararlılığımızda hiçbir değişiklik olmadı. Gerçekte, adil ve dengeli bir anlaşmaya ulaşmak konusunda her zamankinden daha kararlıyız: Yaptırımların sona ermesini güvence altına alacak ve İran’ın nükleer programının daima barışçıl kalacağına dair güven oluşturacak bir anlaşma. Aynı zamanda İran’ın haklarının tamamen gözetilmesini de teminat altına almalıdır." ifadelerini kullandı.