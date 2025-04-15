Bekaî, Siyonist rejimin suçlarının devamını kınadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, Siyonist rejimin Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını artırmasını ve masum siviller, kadınlar ve çocukların vahşice katledilmesini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Özel Raportörü, Uluslararası Bağımsız Soruşturma Komisyonu, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, FAO, UNICEF ve UNRWA gibi uluslararası kuruluşların yakın tarihli ve belgeli raporlarına atıfta bulunarak, İsrail rejiminin Filistinlilere yönelik katliamları, hayati altyapının yıkımı, sağlık merkezlerinin yok edilmesi, insani yardımların engellenmesi, Gazze'nin tam ablukaya alınması ve su, elektrik ve yakıtın kesilmesini açık bir soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suç olarak nitelendirdi ve bu suçları işleyen rejim yetkililerinin yargılanması ve cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Bekaî, BM Genel Sekreteri’nin Gazze’deki insani durumun felaket boyutuna ulaştığı yönündeki açıklamalarına atıfla, UNRWA Komiseri’nin de belirttiği gibi, özellikle kadın ve çocuklar başta olmak üzere savunmasız insanların her gün ağır bombardıman, yaygın açlık, hastalık, zorunlu göç ve sistematik yok oluşla karşı karşıya kaldığını, bu eylemlerin açıkça etnik temizlik ve Filistin halkının yok edilmesi niyetiyle yapıldığını ifade etti.

Ayrıca, İsrail rejiminin kasıtlı olarak yardım görevlilerini ve gazetecileri hedef alarak susturmaya çalıştığını, ancak Filistinli gazetecilerin cesareti ve dünya çapındaki bağımsız medya ile aktivistlerin “Soykırımı Durdurun” (أوقفوا الإبادة) uluslararası kampanyası çerçevesinde yürüttükleri faaliyetlerin bu suçların açığa çıkarılmasına katkı sağladığını ve dünyanın dört bir yanındaki halk gösterilerinde bu durumun kınandığını dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Gazze ve Filistin halkının sesi olmak için çaba gösteren kurumlar, medya organları ve aktivistlere teşekkür ederek, tüm devletlere, halklara, uluslararası kuruluşlara ve özellikle BM Güvenlik Konseyi’ne seslenerek, bu soykırımın ve masum insanların katledilmesinin durdurulması ve suçluların adalet önüne çıkarılması için acil ve kararlı adımlar atılması çağrısında bulundu.