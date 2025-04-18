Bekaî: Gazze’de çocukların katledilmesi savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırım sayılır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, X hesabında yaptığı paylaşımda, Siyonist rejimin Gazze’de sürdürdüğü soykırıma ve UNICEF'in Filistin’deki sözcüsünün açıklamalarına değinerek şunları yazdı: “Bu rapor Orta Çağ’a ait değil; karanlık çağlara da ait değil; bu felaket yaklaşık iki yıldır her gün tekrarlanıyor.”

Bekai sözlerine “UNICEF’in Filistin’deki sözcüsü diyor ki: Gazze savaşı başladığından bu yana hayatını kaybeden çocukların sayısı, günlük ortalama 27’ye ulaşmış durumda. Bu, şu gerçeklere rağmen yaşanıyor:

- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu defalarca İsrail’in suçlarını kınadı,

- Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail rejiminin Filistinlilere karşı işlediği suçları soykırım olarak tanımladı,

- Uluslararası Adalet Divanı (UAD), bu rejimin liderleri için tutuklama emri çıkardı.

Ama katliam hâlâ sürüyor...” diye devam etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca “Her gün daha fazla çocuk ya Gazze’deki bombardımanlarda ya da İsrail rejiminin sivilleri kasten aç bırakma politikası nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu eylemler, uluslararası hukuk uyarınca savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırım sayılmaktadır. İsrail rejimi, iş birlikçileri ve bu suçları mazur gösterenler mutlaka hesap vermelidir.” ifadelerini kullandı.