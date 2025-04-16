16 Nis 2025 10:28
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News ID: 85804922
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Guterres: Gazze'nin %70'i zorunlu tahliye emri altında

16 Nis 2025 10:28
News ID: 85804922
Guterres: Gazze'nin %70'i zorunlu tahliye emri altında

Tahran, İRNA - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Gazze'nin %70’inin İsrail rejimi tarafından verilen zorunlu tahliye emri altında olduğunu ya da bu rejimin ordusu tarafından belirlenen "yasak bölge" içinde yer aldığını açıkladı.

António Guterres, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada “Yardımların ulaştırılamaması beni son derece endişelendiriyor. Bu durum yıkıcı sonuçlara yol açıyor. Siviller her zaman korunmalı ve saygı görmelidir. Hayatta kalmaları için temel ihtiyaçlara erişimleri sağlanmalıdır.” ifadelerini kullandı. 

Guterres ayrıca, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması gerektiğini ve ateşkesin gecikmeden uygulanması gerektiğini vurguladı.

İsrail rejiminin 18 Mart 2025’te Gazze’ye yönelik yeni saldırılarına başlamasından bu yana, bölgede 1.574 kişi şehit düştü 4.115 kişi ise yaralandı.  

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