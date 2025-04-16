Guterres: Gazze'nin %70'i zorunlu tahliye emri altında

António Guterres, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada “Yardımların ulaştırılamaması beni son derece endişelendiriyor. Bu durum yıkıcı sonuçlara yol açıyor. Siviller her zaman korunmalı ve saygı görmelidir. Hayatta kalmaları için temel ihtiyaçlara erişimleri sağlanmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Guterres ayrıca, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması gerektiğini ve ateşkesin gecikmeden uygulanması gerektiğini vurguladı.

İsrail rejiminin 18 Mart 2025’te Gazze’ye yönelik yeni saldırılarına başlamasından bu yana, bölgede 1.574 kişi şehit düştü 4.115 kişi ise yaralandı.