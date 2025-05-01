Ahmediyan: İran, ABD ile yürüttüğü müzakereler hakkında stratejik müttefiklerini bilgilendiriyor

Brezilya’da düzenlenen BRICS Güvenlik Zirvesi’nin oturum aralarında, İslam Devrimi Lideri’nin temsilcisi ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Ahmediyan görüşmede, İran’ın ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelerde net ilkeler ve tutumlar benimsediğini, stratejik müttefiklerini de her zaman bu sürecin içinde tuttuğunu vurguladı.

Pekin’in Tahran için önemli bir siyasi ve ekonomik ortak olduğunu belirten Ahmediyan, İran’ın Çin ile olan stratejik ilişkilerini daha da geliştirmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Görüşmede, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise Çin’in İran’ın bölgedeki ve müzakere süreçlerindeki ilkesel tutumlarını daima desteklediğini ve Pekin’in Tahran ile ekonomik ilişkileri daha da geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Wang Yi, Çin’in İran ile kapsamlı stratejik ortaklık içinde olduğunu ve İran’ın barışçıl nükleer teknoloji kullanma hakkını desteklediğini belirtti.

Ayrıca, iki ülke arasında imzalanan kapsamlı stratejik iş birliği belgesi çerçevesinde, Çin’in İran ile ilişkilerini güçlendirmeye devam edeceğini ve İran Cumhurbaşkanının Çin’e yapacağı bir sonraki ziyaretin, ikili ilişkilerin gelişmesinde özel bir dönüm noktası olmasını hedeflediklerini söyledi.