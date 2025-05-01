Grossi: İran ile anlaşma çok önemli

Grossi, ABD merkezli U.S. News dergisine verdiği röportajda, İran’ın Nükleer Anlaşma’daki (KOEP) telafi edici adımlarının ve mevcut uranyum zenginleştirme seviyesinin "endişe verici" olduğunu iddia ederek, “Bu konuda İranlı mevkidaşlarımla doğrudan görüşmeler gerçekleştirdim" dedi.

Grossi sözlerine “Şu anda önemli olan ve bizim de odaklandığımız şey, olup bitenler hakkında gerekli şeffaflığı sağlayabilmektir. Ayrıca, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında süren müzakerelerin teknik açıdan ve ciddiyetle desteklenmesi çok önemlidir.” şeklinde devam etti.