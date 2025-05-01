1 May 2025 13:12
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Grossi: İran ile anlaşma çok önemli

1 May 2025 13:12
News ID: 85819967
Grossi: İran ile anlaşma çok önemli

Londra, İRNA– Son günlerde yaptığı çeşitli açıklamalarda, İran ile ABD arasında muhtemel bir anlaşmada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) kilit rolüne vurgu yapan UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, müzakerelerin başarıya ulaşmasının ve İran ile anlaşma sağlanmasının, gerilimlerin azaltılması açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

Grossi, ABD merkezli U.S. News dergisine verdiği röportajda, İran’ın Nükleer Anlaşma’daki (KOEP) telafi edici adımlarının ve mevcut uranyum zenginleştirme seviyesinin "endişe verici" olduğunu iddia ederek, “Bu konuda İranlı mevkidaşlarımla doğrudan görüşmeler gerçekleştirdim" dedi.

Grossi sözlerine “Şu anda önemli olan ve bizim de odaklandığımız şey, olup bitenler hakkında gerekli şeffaflığı sağlayabilmektir. Ayrıca, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında süren müzakerelerin teknik açıdan ve ciddiyetle desteklenmesi çok önemlidir.” şeklinde devam etti. 

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