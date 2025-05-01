İran’dan, ABD’nin çelişkili davranışları ve tahrik edici tutumlarına karşı uyarı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, ABD’nin İran ve bazı diğer ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilere yönelik yeni yaptırımlarını, İran’la ekonomik ve ticari iş birliği gerekçesiyle uygulamasını şiddetle kınadı.

Bekaî, ABD’nin İran halkına yönelik düşmanca, yasa dışı ve insanlık dışı politikalarının devam ettiğine işaret ederek, bu haksız yaptırımların uluslararası hukukun temel ilkeleri, özellikle de insan hakları normlarıyla açıkça çeliştiğini belirtti. Son günlerde çeşitli gerekçelerle İranlı ve yabancı kişi ve şirketlere karşı duyurulan yaptırımların, Amerikan politika yapıcılarının uluslararası hukuku çiğneme ısrarının ve gelişmekte olan ülkelerin meşru ve dostane ilişkilerini ekonomik terörizm yoluyla baltalama çabasının açık bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Sözcü ayrıca, bu yaptırımların, büyük İran milletine karşı yürütülen başarısız ve suç teşkil eden "azami baskı" politikasının devamı niteliğinde olduğunu belirterek, ABD’li karar vericilerin samimiyetsiz ve çelişkili yaklaşımlarının, diplomasi yolunu ilerletme konusundaki ciddiyetsizliğinin açık bir kanıtı olduğunu ifade etti. Bu bağlamda, ABD yetkililerinin İran’a yönelik çelişkili tutumları ve tahrik edici açıklamalarının doğuracağı tüm olumsuz sonuçların sorumluluğunun tamamen Amerikan tarafına ait olacağını vurguladı.

Bekaî, ABD’nin İran halkına karşı ekonomik yaptırımlar ve bilimsel, ekonomik ve teknolojik kalkınma sürecine müdahalelerle uzun süredir düşmanca bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatarak, İran halkının ABD’nin baskı ve tehdit politikalarına karşı direnme konusundaki kararlılığını ve İran’ın onurlu gelişim yolunu sürdürmek için tüm araçları kullanma iradesini yineledi.