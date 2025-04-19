Irakçi: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın müzakerelere dahil olması için henüz erken

İran ile ABD arasında Umman Büyükelçiliği binasında gerçekleşen ikinci tur dolaylı görüşmelerin sona ermesinin ardından, Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Grossi’nin Roma’daki varlığı hakkında “Ajansın olası bir anlaşmadaki rolü çok önemli olacaktır. Zira İran’ın nükleer programına ilişkin taahhütlerinin doğrulanması ve denetimi sorumluluğu Ajans’a aittir ve biz bu konuda başka hiçbir kurumu kabul etmiyoruz.” açıklamasında bulundu.

Irakçi ayrıca, Ajans’ın gelişmelerden haberdar olmasının gerekliliğine işaret ederek “Şu an Ajans’ın müzakerelere doğrudan dahil olmasına ihtiyaç yok. Elbette bazen müzakereler sırasında Ajans’ın teknik görüşleri faydalı olabilir. Geçmişte de zaman zaman Ajans uzmanlarını davet ettik veya Genel Direktör’le istişarelerde bulunduk.” ifadelerini kullandı.

Irakçi, Rafael Grossi’nin bu ziyareti kendi inisiyatifiyle ve İtalyan yetkililerle görüşmek üzere gerçekleştirdiğini, ayrıca ABD heyeti başkanı Steve Witkoff ile de görüştüğünü söyledi. “Grossi’nin gelişmeleri takip etmesi olumlu bir şey,” diyen Irakçi, “Eğer daha önce Tahran’da onunla görüşmemiş olsaydım, belki burada Roma’da görüşürdüm,” diye ekledi.

Son olarak, Irakçi “Ajans bu sürecin bir parçası olacaktır ve önemli bir rolü de olacaktır. Grossi’nin burada olması faydalı ama henüz müzakere masasında yer alması gerekmiyor, çünkü o aşamaya daha ulaşmadık.” dedi.