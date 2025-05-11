Bekaî: İran-ABD görüşmeleri Umman Dışişleri Bakanı aracılığıyla mesaj alışverişiyle devam ediyor

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran-ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin dördüncü turuna ilişkin İRNA muhabirinin sorusunu yanıtlarken, İran heyetinin görüşme yerine varması ve Dr. İraki'nin Ummanlı mevkidaşı Bedr el-Busaidi ile görüşmesinin ardından dolaylı müzakerelerin hemen başladığını belirtti.

Bu dolaylı görüşmeler, iki taraf arasında (Umman Dışişleri Bakanı'nın aracılığıyla) mesaj alışverişi yoluyla sürdürülüyor.