İran Dışişleri Bakanı Maskat'a gitti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı'nın Tahran'da gerekli istişareleri tamamladıktan sonra dolaylı İran-ABD görüşmelerinin dördüncü turuna katılmak üzere Maskat'a gittiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün açıklamalarına göre, bu tur görüşmeler de önceki üç turda olduğu gibi Umman Dışişleri Bakanı'nın kolaylaştırıcılığında ve İran İslam Cumhuriyeti ile ABD'nin üst düzey müzakerecilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Bekaî "Bu tur müzakereler bugün saat 12.00 civarında Maskat'ta başlayacak. İran İslam Cumhuriyeti heyeti, müzakereler sırasında gerekli teknik danışmanlığı sağlamak üzere uzmanlardan oluşan bir ekiple Muskat'ta konuşlanmış durumda" dedi.

Bekaî ayrıca, "İran İslam Cumhuriyeti heyeti, karar alma mercilerince belirlenen talimatlar ve çerçeve doğrultusunda, İran halkının çıkarlarını korumak, ülkemizin barışçıl nükleer enerji alanındaki değerli kazanımlarını muhafaza etmek ve aynı zamanda haksız ekonomik yaptırımların kaldırılması için her türlü çabayı gösterecektir" ifadelerini kullandı.