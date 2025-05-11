11 May 2025 12:50
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News ID: 85829484
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Üst düzey Siyonist yetkililer: İsrail, 100 yıl daha geçse de Hamas’ı yenemez

11 May 2025 12:50
News ID: 85829484
Üst düzey Siyonist yetkililer: İsrail, 100 yıl daha geçse de Hamas’ı yenemez

Tahran, İRNA - Bazı üst düzey Siyonist yetkililer, İsrail’in Hamas karşısında askeri zafer elde edemeyeceğini itiraf ederek, Gazze’deki savaşın derhal durdurulması ve İsrailli esirlerin geri getirilmesi çağrısında bulundu.

İsrail rejimi eski Savunma Bakanı ve Yisrael Beiteinu (İsrail Evimizdir) Partisi’nin lideri Avigdor Lieberman, aynı zamanda Likud Partisi’nin eski üyelerinden ve Netanyahu hükümetlerinde görev yapmış bir isim olarak yaptığı açıklamada

“Bir yıl sekiz ayda Hamas’ı yenemeyen biri, isterse 17 yıl daha savaşsın, yine de başaramaz.” ifadelerini kullandı.

Lieberman ayrıca İsrail ile ABD arasındaki ilişkilerin tarihin en kötü döneminden geçtiğini vurguladı.

Öte yandan, eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert de Gazze’deki savaşın acilen sona erdirilmesi gerektiğini belirterek “Gazze bir Filistin bölgesidir ve Filistin devletinin bir parçası olmalıdır. Krizin çözümündeki ilk adım, savaşın durdurulması, esirlerin iadesi ve Filistinli tutukluların serbest bırakılmasıdır.” açıklamasında bulundu.

Eski bir Siyonist rejim ordu subayı da savaşın mevcut durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, Hamas’ın sahada üstünlüğünü sürdürdüğünü ifade etti.

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