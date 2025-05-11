İran ve Umman Dışişleri Bakanları bir araya geldi

Bu sabah, İran-ABD arasında yürütülen dolaylı görüşmelerin dördüncü turu için beraberindeki heyetle birlikte Maskat’a giden Seyyid Abbas Irakçi, varışının hemen ardından Umman Dışişleri Bakanı Badr el-Busaidi ile görüştü.

Görüşmede Irakçi, İran-ABD görüşmelerine ev sahipliği yaparak önemli bir kolaylaştırıcı rol üstlenen Umman hükümeti ve Dışişleri Bakanı’na teşekkür etti ve İran’ın bu görüşmelere dair temel yaklaşım ve ilkelerini anlattı.

Umman Dışişleri Bakanı da, görüşmelerin ilerletilmesi için her türlü yardıma hazır olduklarını vurgulayarak bu tur görüşmelere ilişkin planlamalar ve hazırlıklar hakkında Irakçi’yi bilgilendirdi.