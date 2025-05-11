11 May 2025 16:31
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News ID: 85829773
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İran ve Umman Dışişleri Bakanları bir araya geldi

11 May 2025 16:31
News ID: 85829773
İran ve Umman Dışişleri Bakanları bir araya geldi

Tahran, İRNA – İran ile ABD arasındaki dördüncü tur dolaylı görüşmeler için Umman’a giden İran Dışişleri Bakanı, Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu sabah, İran-ABD arasında yürütülen dolaylı görüşmelerin dördüncü turu için beraberindeki heyetle birlikte Maskat’a giden Seyyid Abbas Irakçi, varışının hemen ardından Umman Dışişleri Bakanı Badr el-Busaidi ile görüştü.

Görüşmede Irakçi, İran-ABD görüşmelerine ev sahipliği yaparak önemli bir kolaylaştırıcı rol üstlenen Umman hükümeti ve Dışişleri Bakanı’na teşekkür etti ve İran’ın bu görüşmelere dair temel yaklaşım ve ilkelerini anlattı.

Umman Dışişleri Bakanı da, görüşmelerin ilerletilmesi için her türlü yardıma hazır olduklarını vurgulayarak bu tur görüşmelere ilişkin planlamalar ve hazırlıklar hakkında Irakçi’yi bilgilendirdi.

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