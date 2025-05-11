Irakçi: Tetik mekanizmasının kötüye kullanılması sonuçlar doğuracaktır

Bakan Irakçi'nin yazısından önemli başlıklar:

İran, Avrupalıların nükleer anlaşmadaki “tetik mekanizmasını” devreye sokma olasılığına karşı tutumunu açık bir şekilde ifade etmiştir. Tüm nükleer anlaşma taraflarına resmî olarak uyarıda bulunduk: bu mekanizmanın kötüye kullanılması sonuçlar doğurur ve Avrupa’nın bu anlaşmadaki rolünün sonlanması da bunlardan biridir.

Geçmiş deneyimler doğrultusunda Avrupa ile anlamlı diyaloğun yeniden başlaması için birçok kez çağrıda bulundum. Geçtiğimiz sonbaharda BM Genel Kurulu’nda, yalnızca nükleer meseleyle sınırlı kalmadan, Ukrayna gibi karşılıklı kaygı duyulan tüm konularda iş birliği teklifinde bulundum. Ancak bu olumlu adımlar, Avrupa’nın sessizliği ve pasifliği ile karşılandı. Buna rağmen ben hâlâ diplomasiden yanayım.

Rusya ve Çin’deki son istişarelerin ardından Paris, Berlin ve Londra’ya yeni bir dönemin başlatılması amacıyla seyahat etmeye hazır olduğumu ilan ettim. Bu girişim, dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde ön görüşmelerin başlamasını sağladı. Bu görüşmeler kırılgan olsa da umut vericidir. Ancak zaman tükeniyor.

Bu kritik dönemde verilecek tepkiler, İran ile Avrupa arasındaki ilişkilerin geleceğini –birçoklarının beklediğinden çok daha fazla ölçüde– belirleyecektir. İran, ilişkilerde yeni bir döneme girmeye hazırdır. Umuyoruz ki Avrupalı ortaklarımız da bu hazırlığa sahiptir.