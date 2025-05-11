Papa'nın dünya güçlerine ilk mesajı: Artık savaş olmasın

Reuters'ın haberine göre, 8 Mayıs'ta Papa Francis'in yerine dünya Katoliklerinin lideri seçilen 14. Leo, Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitaben, "Ukrayna'da kalıcı barış", "Gazze'de ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılması" talebinde bulundu.

Ayrıca, Hindistan ve Pakistan arasındaki son ateşkese memnuniyetini dile getiren yeni Papa, Tanrı'dan "dünyaya barış mucizesi bahşetmesini" dilediğini söyledi.

"Artık savaş olmasın!" diyerek merhum Papa Fransis'in sürekli vurguladığı çağrıyı tekrarlayan yeni Papa, yaklaşık 60 milyon insanın hayatını kaybettiği İkinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 80. yıldönümüne de atıf yaptı.

Papa Fransis'in ortaya attığı bir ifadeyi hatırlatarak, günümüz dünyasının "parça parça ilerleyen Üçüncü Dünya Savaşı'nın dramatik senaryosunu yaşadığını" ifade etti.

Ukrayna halkına sempatisini dile getiren yeni Papa, Kiev'deki barış görüşmecilerinden "kalıcı, makul ve güvenilir bir barış" sağlanmasını talep etti.

14. Leo ayrıca, Gazze'deki savaştan "derin üzüntü duyduğunu" belirterek, İsrail rejiminin Gazze'de derhal ateşkes ilan etmesini, insani yardımların bölgeye ulaştırılmasını ve esirlerin serbest bırakılmasını istedi.

Papa Fransis'in halefi, Hindistan ve Pakistan arasındaki ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu nükleer silahlı komşular arasında ateşkesin "kalıcı bir anlaşmaya dönüşmesi" umudunu ifade etti.