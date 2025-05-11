Dördüncü tur dolaylı İran-Amerika müzakereleri sona erdi

Bekaî, İran ile ABD arasında yapılan dördüncü tur dolaylı müzakerelerin sona ermesiyle ilgili olarak

"İran-Amerika arasındaki dördüncü tur dolaylı müzakereler birkaç dakika önce sona erdi; bu görüşmeler, tarafların birbirlerinin tutumlarını daha iyi anlamaları ve anlaşmazlıkları çözmek için makul ve gerçekçi yollar bulmaları açısından zorlu ama faydalıydı.

Bir sonraki görüşmenin zamanı ve yeri Ummanlı koordinatör tarafından duyurulacak." açıklamasında bulundu.