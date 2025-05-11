Irakçi: Nükleer bilimcilerimizin kanıyla yazılan zenginleştirme hakkımız pazarlık konusu değildir

Irakçi, bugün dolaylı İran-ABD görüşmelerinin dördüncü turu öncesinde yaptığı açıklamada "Dün bölgeye yaptığımız ziyaret ve Suudi Arabistan ile Katar'la yürüttüğümüz istişarelerin ardından yeni tur müzakerelere katılmak üzere yola çıkıyoruz. Bu sabah Tahran'da ek görüşmeler yaptık ve bu turda belirleyici bir noktaya ulaşmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Karşı tarafın hem açıklamalarında hem de tutumlarında ciddi tutarsızlıklar olduğuna dikkat çeken Irakçi, "Müzakere masasında, dışarıda veya medyada bu çelişkileri açıkça gözlemliyoruz. Karşı tarafın pozisyonları sürekli değişiyor ve bu da müzakerelerin önündeki engellerden biri. İran İslam Cumhuriyeti ise net ve ilkeli bir çizgide ilerliyor. Tutumumuz şeffaf ve istikrarlı" dedi.

Zenginleştirme fedakarlıklarla kazanıldı, pazarlık konusu olamaz

Irakçi, "İran'ın nükleer programı güçlü hukuki temellere dayanmaktadır ve barışçıl boyutları her zaman Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetiminde olmuştur ve olacaktır. Bu, İran halkının tartışmasız hakkıdır ve pazarlık konusu yapılamaz. Zenginleştirme, İran milletinin bir başarısı ve gururudur. Bu uğurda ağır bedeller ödendi, nükleer bilimcilerimizin kanı döküldü. Bu nedenle asla taviz verilemez. Pozisyonumuz nettir ve bunu her platformda dile getiriyoruz" şeklinde konuştu.

Müzakere sürecinin masada yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Irakçi "Konuların medyaya taşınması müzakere ahlakına aykırıdır ve karşı tarafın samimiyetini sorgulatır. Bu turda, İran İslam Cumhuriyeti'nin ilkelerini koruyarak yapıcı ve ilerleme sağlayan görüşmeler yapmayı umuyoruz" dedi.