İRNA Genel Müdürü, Katar'daki El Cezire Medya Grubu'nu ziyaret etti

El Cezire Arapça kanalının binasına girişinde, Filistin ve Gazze'de şehit olan El Cezire muhabirlerine saygı duruşunda bulunan Ensari, onların anısına hazırlanan duvara imza attı.

Daha önce El Cezire’nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Şeyh Hamad bin Tamim Al Sani ile bu uydu televizyonunun genel müdürü ve CEO’su Mustafa Suvak ile ayrı ayrı görüşmeler yapan Ensari, İRNA ile El Cezire medya kurumu arasında iş birliği yolları üzerine fikir alışverişinde bulunmuştu.

El Cezire, İRNA ile iş birliğine hazır

Katar ziyareti kapsamında El Cezire’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Şeyh Hamad bin Tamim Al Sani ile de yeniden bir araya gelen Ensari, ortak iş birliği konularını ele aldı.

Görüşmede, El Cezire’nin kurucusu, Ensari ile yeniden görüşmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, İRNA ve İran Kültür ve Basın Kurumu ile çeşitli alanlarda kapsamlı iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.