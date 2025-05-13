13 May 2025 12:20
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News ID: 85831592
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İRNA Genel Müdürü, Katar'daki El Cezire Medya Grubu'nu ziyaret etti

13 May 2025 12:20
News ID: 85831592
İRNA Genel Müdürü, Katar'daki El Cezire Medya Grubu'nu ziyaret etti

Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (İRNA) Genel Müdürü Hüseyin Cabiri Ensari, Katar’daki El Cezire medya grubunun merkezini ziyaret ederek, grubun Arapça ve İngilizce yayın yapan ağlarının faaliyet sürecini yakından inceledi.

El Cezire Arapça kanalının binasına girişinde, Filistin ve Gazze'de şehit olan El Cezire muhabirlerine saygı duruşunda bulunan Ensari, onların anısına hazırlanan duvara imza attı.

Daha önce El Cezire’nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Şeyh Hamad bin Tamim Al Sani ile bu uydu televizyonunun genel müdürü ve CEO’su Mustafa Suvak ile ayrı ayrı görüşmeler yapan Ensari, İRNA ile El Cezire medya kurumu arasında iş birliği yolları üzerine fikir alışverişinde bulunmuştu.

El Cezire, İRNA ile iş birliğine hazır

Katar ziyareti kapsamında El Cezire’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Şeyh Hamad bin Tamim Al Sani ile de yeniden bir araya gelen Ensari, ortak iş birliği konularını ele aldı.

Görüşmede, El Cezire’nin kurucusu, Ensari ile yeniden görüşmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, İRNA ve İran Kültür ve Basın Kurumu ile çeşitli alanlarda kapsamlı iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

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