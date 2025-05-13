31. İran Nükleer Konferansı başladı

Bu konferans, İran Nükleer Derneği’nin çabalarıyla ve İran Atom Enerjisi Kurumu’nun desteğiyle Meşhed'de düzenleniyor.

Konferansın ana başlıkları arasında “Işınların Uygulamaları ve Yeni Radyasyon Teknolojileri”, “Nükleer Füzyon ve Plazma Fiziği ve Teknolojisi”, “Nükleer Reaktörler ve Kuantum Teknolojileri”, “Yakıt Döngüsü ve Nükleer Malzemeler” ile “Nükleer Yönetişim ve Sürdürülebilir Kalkınma” yer alıyor.

Konferansın ilk gününde sunulacak konular arasında, dünyadaki araştırma reaktörleri ve bunların uygulamaları, Tahran reaktöründe nötron görüntüleme sisteminin tanıtımı, aynı reaktörde gerçekleştirilen yakıt testleri, radyoizotop üretimi ve değerli taşların ışınlanması gibi başlıklar yer alıyor. Ayrıca, İsfahan’daki araştırma reaktörlerinin yapısı ve işlevleri de katılımcılara tanıtılacak.