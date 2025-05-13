İran ve Türkiye dışişleri bakanlıkları genel müdürleri toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç’ın da katıldığı görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerdeki son gelişmeler ele alındı ve farklı alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesi yolları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Taraflar arasında ticaret, bankacılık, turizm, parlamentolar arası ilişkiler, sınır güvenliğinin artırılması, yargı, konsolosluk, bilimsel, akademik ve çevresel işbirliğinin geliştirilmesi gibi konular görüşüldü.

Heyderi, görüşmede Türkiye hükümetinin İran İslam Cumhuriyeti’nin Van şehrinde başkonsolosluk açma talebine onay vermesinden dolayı teşekkür ederken, Türkiye'de bazı İran vatandaşları için ortaya çıkan sorunların hızla çözülmesini talep etti.