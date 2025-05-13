13 May 2025 09:32
Journalist ID: 5446
News ID: 85831322
T T
0 Persons

Ekler

İran ve Türkiye dışişleri bakanlıkları genel müdürleri toplantısı gerçekleştirildi

13 May 2025 09:32
News ID: 85831322
İran ve Türkiye dışişleri bakanlıkları genel müdürleri toplantısı gerçekleştirildi

Tahran, İRNA – İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Akdeniz ile Doğu Avrupa Genel Müdürü Mahmud Heyderi’nin ev sahipliğinde, Türkiye Dışişleri Bakanlığı İran-Irak Bölge Genel Müdürü Rıza Günay’ın katılımıyla, İran ve Türkiye Dışişleri Bakanlıkları genel müdürleri toplantısı Tahran'da düzenlendi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç’ın da katıldığı görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerdeki son gelişmeler ele alındı ve farklı alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesi yolları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Taraflar arasında ticaret, bankacılık, turizm, parlamentolar arası ilişkiler, sınır güvenliğinin artırılması, yargı, konsolosluk, bilimsel, akademik ve çevresel işbirliğinin geliştirilmesi gibi konular görüşüldü.

Heyderi, görüşmede Türkiye hükümetinin İran İslam Cumhuriyeti’nin Van şehrinde başkonsolosluk açma talebine onay vermesinden dolayı teşekkür ederken, Türkiye'de bazı İran vatandaşları için ortaya çıkan sorunların hızla çözülmesini talep etti.

0 Persons

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .