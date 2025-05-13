13 May 2025 15:06
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News ID: 85831849
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İran'dan PKK'nın dağılmasına destek

13 May 2025 15:06
News ID: 85831849
İran'dan PKK'nın dağılmasına destek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme bildirisini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu bildiriyi şiddetin reddi ve güvenliğin güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Bekai, bu sürecin tamamlanmasının Türkiye ve bölge genelinde istikrar ile huzurun artmasına katkı sağlamasını umduklarını ifade etti.

Bekaî, PKK’nın silahlı mücadeleyi bırakma ve kendini feshetme kararına ilişkin yayımladığı açıklamada, “PKK’nın dağılma bildirisi, şiddetin sona ermesi ve güvenliğin pekiştirilmesi adına önemli bir adımdır. Bu sürecin tamamlanması, Türkiye ve bölge genelinde istikrar ve huzurun artmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

Haber kaynakları Pazartesi günü, silahlı bir grup olan PKK'nın dağılma kararını duyurdu. El Cezire televizyonu PKK kaynaklarına dayandırdığı haberinde, “Partinin feshedildiğini, silahların bırakıldığını ve Türkiye ile silahlı çatışmaların sona erdiğini ilan ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
Aynı doğrultuda, Irak’ın resmi haber ajansı INA da PKK liderliğinin resmen dağılma, silahlı mücadeleyi sona erdirme ve silahsızlanma kararı aldığını bildirdi.

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