İran'dan PKK'nın dağılmasına destek

Bekaî, PKK’nın silahlı mücadeleyi bırakma ve kendini feshetme kararına ilişkin yayımladığı açıklamada, “PKK’nın dağılma bildirisi, şiddetin sona ermesi ve güvenliğin pekiştirilmesi adına önemli bir adımdır. Bu sürecin tamamlanması, Türkiye ve bölge genelinde istikrar ve huzurun artmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

Haber kaynakları Pazartesi günü, silahlı bir grup olan PKK'nın dağılma kararını duyurdu. El Cezire televizyonu PKK kaynaklarına dayandırdığı haberinde, “Partinin feshedildiğini, silahların bırakıldığını ve Türkiye ile silahlı çatışmaların sona erdiğini ilan ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Aynı doğrultuda, Irak’ın resmi haber ajansı INA da PKK liderliğinin resmen dağılma, silahlı mücadeleyi sona erdirme ve silahsızlanma kararı aldığını bildirdi.