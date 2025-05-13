İran ve ABD Arasındaki dördüncü müzakere turu, Meclis Güvenlik Komisyonunda ele alındı

İbrahim Rızai, gerçekleştirilen komisyon toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Uluslararası ve Hukuki İşlerden Sorumlu Yetkili Kazım Garibabadi'nin müzakerelere dair bir rapor sunduğunu belirtti.

Rızai, Garibabadi'nin önceki üç müzakere turunun çerçevesine değinerek, dördüncü turda da dolaylı şekilde genel ilkeler üzerinde konuşmalar yapıldığını ve İran’ın kırmızı çizgilerine vurgu yapıldığını aktardı.

Ayrıca Garibabadi'nin açıklamalarına göre, uranyum zenginleştirme meselesi İran’ın mutlak kırmızı çizgisi olarak belirtildi ve bölgesel meseleler ile savunma ve füze gücüyle ilgili hiçbir müzakerenin yapılmadığı ifade edildi.

Komisyon sözcüsü, Garibabadi’nin, ABD’nin çelişkili tutumlarının ve son yaptırımlarının eleştirildiğini, anlaşmaya varmanın İran’ın kırmızı çizgilerine bağlı olduğunu vurguladığını da sözlerine ekledi. Garibabadi, “Eğer Amerikalılar sıfır zenginleştirme hedefliyorsa, bu durumda müzakerelerin devamına gerek görmüyoruz” dedi.