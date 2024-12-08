Siyonist ordusunun tanklarıyla birlikte geniş bir şekilde Suriye'nin güneyindeki "Kuneytire " bölgesine girdiği ifade edilirken başka kaynaklar da ordunun Golan Tepeleri'ndeki silah depolarına da saldırı düzenlediğini aktardı.
Beşar Esed hükümetinin düşüşünün ardından Siyonist ordu Suriye topraklarına girdi
8 Ara 2024 10:45
News ID: 85683406
Tahran, İRNA - Suriye'de hükümetin düşmesinin ardından, Siyonist ordusunun Suriye topraklarında ilerlemeye başladığı bildirildi. Siyonist kaynaklar, sabahın erken saatlerinde İsrail tanklarının Golan Tepeleri'ndeki sınır bariyerini aşarak Suriye'ye girdiğini duyurdu.
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