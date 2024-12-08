8 Ara 2024 10:45
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News ID: 85683406
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Beşar Esed hükümetinin düşüşünün ardından Siyonist ordu Suriye topraklarına girdi

8 Ara 2024 10:45
News ID: 85683406
Beşar Esed hükümetinin düşüşünün ardından Siyonist ordu Suriye topraklarına girdi

Tahran, İRNA - Suriye'de hükümetin düşmesinin ardından, Siyonist ordusunun Suriye topraklarında ilerlemeye başladığı bildirildi. Siyonist kaynaklar, sabahın erken saatlerinde İsrail tanklarının Golan Tepeleri'ndeki sınır bariyerini aşarak Suriye'ye girdiğini duyurdu.

Siyonist ordusunun tanklarıyla birlikte geniş bir şekilde Suriye'nin güneyindeki "Kuneytire " bölgesine girdiği ifade edilirken başka kaynaklar da  ordunun Golan Tepeleri'ndeki silah depolarına da saldırı düzenlediğini aktardı.

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