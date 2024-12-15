İran Yargı Erki Başkanı: Uluslararası toplantılardan siyonistlerin ölüm makinesini durdurmak için umudumuz yok

Golamhüseyin Mohseni Ejei, yüksek yargı heyetinin başında İran'a seyahat eden Umman Krallığı Başyargıcı ile görüşmesinde dost ve komşu ülke Umman'ın bu adli yetkilisini ve beraberindeki yüksek heyeti karşılarken "Umman hükümetine, bu ülkenin halkına, akademisyenlerine ve entelektüellerine, Siyonist rejimin Filistin halkına karşı işlediği iğrenç suçları kınamada olumlu bir tutum sergiledikleri için minnettarız. Şüphesiz Ummanlıların bu olumlu tutumları tarihte kalacaktır." ifadesine dikkat çekti.

"Bugün Siyonistlerin Gazze, Lübnan ve Suriye'de işledikleri suçları kınamak ve takip etmek konusunda İslam ülkelerinin alimlerine ve İslam ülkeleri yargı kurumlarına büyük bir görev düşmektedir. Bazı Batılı ülkelerin kapsamlı desteği sonucunda Siyonistler, bir yılı aşkın süredir kadın, erkek, yaşlı ve genç 50 bine yakın Filistinliyi şehit etti. Hasta çocukları bile acımayarak Gazze'deki hastanelere, okullara, barınaklara saldırdılar." vurgusunda bulunan İran Yargı Erki Başkanı "Lübnan'da Siyonistlerin suçlarının etkilerini herkes gördü. Şimdi Suriye'de de Siyonist rejim, oluşan boşluğu istismar ederek suç işliyor ve bu ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal ediyor. Suriye bir İslam ülkesidir ve Siyonistler şu anda bu İslam ülkesinin tüm savunma ve stratejik altyapısını yok etmektedir." diye ekledi.