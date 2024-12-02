Rus haber ajansı Sputnik, Tahrir el-Şam" (eski adıyla Nusra Cephesi) adlı terörist grubun Halep ve İdlib çevresindeki yerleşim yerlerinde zehirli gaz kullanmaya hazırlandığını doğrulayan bilgilere ulaştığını bildirdi.

Haberde, terörist unsurların "Türkistan Partisi" adlı terörist grubun "Cisr eş-Şuğur" bölgesindeki bir karargâhından birçok zehirli gaz kapsülü taşıdığı ve bunları "Beyaz Miğferliler" adlı grubun ambulanslarıyla İdlib'in güney kırsalı ve Halep'in batı kırsalındaki diğer noktalara sevk ettiği belirtildi.

Suriye halkının düşmanları, kimyasal saldırı senaryosunu defalarca kullanarak, Suriye'deki bölgelere saldırmış ve bu saldırılardan Şam hükümetini sorumlu tutmuşlardır.

Beyaz Miğferliler grubu, iç savaş boyunca teröristlerle işbirliği yaparak Suriye'de sahte kimyasal saldırı senaryoları üretmiş, bu sahte görüntülerle ABD ve diğer Batılı ülkeleri doğrudan Suriye savaşına çekmeyi hedeflemişlerdir. Bu çabalar, terörist gruplar olan DAEŞ, Heyet Tahrir el-Şam ve diğerlerine destek sağlamayı amaçlamıştır. Ancak bu komplolar her defasında ortaya çıkarılmıştır. Yine de ABD ve müttefikleri, bu asılsız iddiaları gerekçe göstererek Suriye topraklarını birkaç kez bombalamışlardır.