İrevani: İran, Afgan göçmenlere yılda 10 milyar dolardan fazla harcıyor

İran'ın BM Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, Perşembe günü yerel saatle yapılan Güvenlik Konseyi toplantısında Afganistan ile ilgili "Bir komşu olarak İran, özellikle ABD'nin 2020'de pervasızca geri çekilmesinden sonra, Afganistan krizinin yükünden orantısız bir pay alarak 6 milyondan fazla Afgan İran'a sığındı ve bu da sınırlı kaynaklarımız üzerinde büyük baskı oluşturdu. İran, uluslararası toplumdan yeterli bir destek alamadığı bir sırada bu göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için yılda 10 milyar dolardan fazla para harcıyor." ifadesine dikkat çekti.

"İran ve Pakistan gibi ülkeler sürekli yardıma ihtiyaç duyarken, çabalar Afganistan'ın mültecilerin geri dönüşünü sağlayacak barınma, iş ve temel hizmetleri sağlama kapasitesinin güçlendirilmesine odaklanmalıdır." diyen İran İslam Cumhuriyeti'nin BM'deki kıdemli diplomatı "Afganistan'da uzun vadeli barış ve istikrar için kanunları halkın temsilcileri tarafından hazırlanan kapsayıcı bir hükümetin kurulması gereklidir." ifadesinin de altını çizdi.