Nükleer Bilim ve Teknoloji Araştırma Enstitüsü’nün en yeni başarısı tanıtıldı

Bugün sabah, Nükleer Bilim ve Teknoloji Araştırma Enstitüsü’nün "Tamamen Yerli Yüksek Güçlü Radyo Frekansı Jeneratörü" isimli başarısının tanıtım töreni, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami'nin katılımıyla Teknoloji Pazarı Sergisi'nde gerçekleştirildi.

İslami, törende İranlı bilim insanlarının bu sistem üzerine yaptığı çalışmalara değinerek "Bu sistem, elektron hızlandırıcının ana bileşenlerinden biridir ve ülkemizde buna büyük bir ihtiyaç vardır." ifadelerini kullandı.

İslami ayrıca "Özellikle tarımsal nükleer uygulamalar alanında ışınlamaya ihtiyacımız var." açıklamasında bulundu.

Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, radyoaktif ilaçlar hakkında da ise "Bugün kurum, 69 radyoaktif ilacı dağıtmaktadır. Ayrıca 20 radyoaktif ilaç üzerinde de araştırmalarımız devam ediyor. Bunların bir kısmı klinik aşamaya geçmiş olup süreç tamamlandıktan sonra arz sepetine dahil edilecektir. Bu radyoaktif ilaçlar, tedavi süreçlerini etkileyerek kanser hücreleriyle mücadelede önemli rol oynamaktadır." bilgilerini paylaştı.