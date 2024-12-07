Irakçi: Suriye hükümeti ile meşru muhalif gruplar arasında görüşmeler başladı

İran Dışişleri Bakanı Seyyed Abbas Irakçi, Astana toplantısının ardından gazetecilere hitaben " Bugünkü Astana toplantısında Suriye'de çok önemli olan güncel konular masaya yatırıldı ve çatışmaların bir an önce son bulması ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine saygı duyulması tüm katılımcıların ortak görüşüydü." ifadesine dikkat çekti.

Irakçi "Ayrıca Suriye hükümeti ile meşru muhalif gruplar arasında siyasi görüşmelerin başlatılmasına da karar verildi. Bu toplantının talepleri de bunlardı ve bu konuda Suriye hükümetiyle istişarede bulunmamız, benim de kendi istişarelerimi yapmam kararlaştırıldı." dedi.

Irakçi Rusya'nın Suriye hükümetiyle de istişare yapmasının kararlaştırıldığını sözlerine ekledi.