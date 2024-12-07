7 Ara 2024 18:05
Journalist ID: 5630
News ID: 85682838
T T
0 Persons

Ekler

Irakçi: Suriye hükümeti ile meşru muhalif gruplar arasında görüşmeler başladı

7 Ara 2024 18:05
News ID: 85682838
Irakçi: Suriye hükümeti ile meşru muhalif gruplar arasında görüşmeler başladı

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Suriye hükümeti ile meşru muhalif gruplar arasında siyasi görüşmelerin başlatılması kararlaştırıldı ve bugünkü Astana toplantısının talepleri bunlardı ve elbette biz de bu konuda Suriye hükümetiyle istişarede bulunmaya karar verdik." açıklamasında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Seyyed Abbas Irakçi, Astana toplantısının ardından gazetecilere hitaben " Bugünkü Astana toplantısında Suriye'de çok önemli olan güncel konular masaya yatırıldı ve çatışmaların bir an önce son bulması ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine saygı duyulması tüm katılımcıların ortak görüşüydü." ifadesine dikkat çekti.

Irakçi "Ayrıca Suriye hükümeti ile meşru muhalif gruplar arasında siyasi görüşmelerin başlatılmasına da karar verildi. Bu toplantının talepleri de bunlardı ve bu konuda Suriye hükümetiyle istişarede bulunmamız, benim de kendi istişarelerimi yapmam kararlaştırıldı." dedi.

Irakçi Rusya'nın Suriye hükümetiyle de istişare yapmasının kararlaştırıldığını sözlerine ekledi.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .