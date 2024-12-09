Irakçi: Astana süreci toplantısının devamı İran, Rusya ve Türkiye'nin kararına bağlı

Seyyid Abbas Irakçi, 9 Aralık Pazartesi günü meclis milletvekilleriyle Suriye'deki gelişmelere ilişkin yapılan toplantıyla ilgili olarak "Bu oturumda, özellikle Cumartesi günü Doha'da yapılan toplantı ve istişareler ile bu toplantıdan elde edilen sonuçlar başta olmak üzere bu birkaç gün içinde yürütülen diplomatik faaliyetler dizisine ilişkin bir rapor sundum." açıklamasında bulundu.



"Bu toplantıda milletvekilleri Suriye'deki gelişmelerin gidişatı ve hızına ilişkin sorular sordu, biz de yanıtladık ve bazı noktalara değindik; üst üste güzel bir görüş alışverişi toplantısı gerçekleştirildi." diyen Dışişleri Bakanı, Beşar Esed'in muhalif gruplarının Astana süreci toplantısının yeni turunda tanınıp yer almayacağı sorusuna yanıt olarak "Temel olarak Suriye hükümeti Astana süreci toplantısına hiçbir zaman katılmadı ve Astana süreci İran, Türkiye ve Rusya arasındaydı. Bu sürecin gelecekte de işlemeye devam edip etmeyeceği üç ülkenin gelişmelerine ve kararlarına bağlı. Diğer Arap ülkeleri hiçbir zaman Astana'ya konu olmadı." ifadesine dikkat çekti.