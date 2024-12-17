İslam Devrimi Lideri: İsrail'in kökü kazınacak

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney, Hz. Fatıma Zehra'nın (sa) doğum günü ve Ulusal Kadınlar Günü münasebetiyle bu sabah düzenlenen törende, Suriye'deki Siyonist rejimin hareketlerine değinerek " Siyonist rejim, Suriye üzerinden Hizbullah'ı kuşatmaya hazırlandığını sanıyor ama kökü kazılacak olan İsrail'dir." dedi.

Direniş cephesinin zayıflamasıyla ilgili düşman cephesinin algılarına işaret eden Ayetullah Hamaney "Amerika ve Siyonist rejimin ve bazı müttefiklerinin direnişin bittiğini düşünmesi tamamen yanlıştır." ifadesine dikkat çekerek " Seyyid Hasan Nasrallah ve Sinvar'ın bedenleri gitti ama düşünceleri kaldı ve yolları devam ediyor. Gazze'ye her gün saldırı yapılıyor, (halk) şehit oluyorlar. Hala ayaktalar ve direniyorlar. Lübnan direniyor." vurgusunda bulundu.

İslam Devrimi Lideri,binlerce kadın ve genç kızı kabul ettiği görüşmede "Sosyal iletişim açısından kadın ve erkeklerin sınırlamaları vardır. Bu, İslam'ın üzerinde durduğu özelliklerden biridir. Bugün Batı'da var olan bu ahlaksızlıklar her zaman olan bir şey değil, yenidir. Belki iki yüzyıl önce, üç yüzyıl önce, bir insan 18. yüzyıla, 19. yüzyıla ilişkin bazı kitapları, bazı romanları okuduğunda, Avrupalı kadınların tasvirlerini orada görüyor ve bugün Batılılar arasında mevcut olmayan birçok sınırlamaların olduğunu anlıyor. İslam bu sınırlamalara dayanıyor, tesettür, iffet, bakış meselelerine dayanıyor." açıklamasında bulundu.

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