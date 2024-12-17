17 Ara 2024 18:10
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Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı D8 toplantısına katılacak

17 Ara 2024 18:10
News ID: 85693013
Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı D8 toplantısına katılacak

Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi'nin bu akşam, D8 olarak bilinen Sekiz Gelişmekte Olan Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere bir heyet başkanlığında Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceğini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü İsmail Bekaî, gelişmekte olan sekiz ülkenin - İran, Türkiye, Mısır, Pakistan, Endonezya, Nijerya, Malezya ve Bangladeş- Dışişleri Bakanları Konseyi yarın, zirvenin nihai belgelerini tamamlamak için zirveden bir gün önce bir toplantı yapacaklarını da belirtti. 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca "İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Pezeşkiyan'nın da katılım göstereceği, bu örgütün başkanlarının 11'inci toplantısı, 19 Aralık 2024 Perşembe günü düzenlenecek." diye ekledi.

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