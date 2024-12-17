Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı D8 toplantısına katılacak

Bakanlık Sözcüsü İsmail Bekaî, gelişmekte olan sekiz ülkenin - İran, Türkiye, Mısır, Pakistan, Endonezya, Nijerya, Malezya ve Bangladeş- Dışişleri Bakanları Konseyi yarın, zirvenin nihai belgelerini tamamlamak için zirveden bir gün önce bir toplantı yapacaklarını da belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca "İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Pezeşkiyan'nın da katılım göstereceği, bu örgütün başkanlarının 11'inci toplantısı, 19 Aralık 2024 Perşembe günü düzenlenecek." diye ekledi.