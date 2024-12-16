İran, BRICS ticari turizm etkinliklerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu

Mesud Ahmedvend, bu açıklamayı pazartesi günü Moskova’da düzenlenen ve İran da dahil olmak üzere 18 ülkeden turizm sektörü temsilcilerinin katıldığı Uluslararası Küresel Ticari Turizmin Geliştirilmesi Kongresi’nin açılış töreninde yaptı.

Ahmedvend konuşmasında, kültürün İran ile BRICS ülkeleri ve küresel güney arasındaki ticari turist akışını sağlamada temel bir rol oynadığını vurguladı.

Kültür ataşesi, "Kültürel alışverişleri güçlendirme yönünde yatırım yaparak, İran’ın ticari turistler için önemli bir destinasyon olarak konumunu sağlamlaştırabileceğine ve aynı zamanda bu ülkelerle ekonomik ilişkilerini genişletebileceğine inanıyoruz" dedi.