İrevani: Tetikleme mekanizmasının kötüye kullanımı İran'ın kesin yanıtıyla karşılaşacak

İran’ın BM Büyükelçisi Emir Said İrevani, Salı günü yerel saatle BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı Karar ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) konulu toplantısında yaptığı açıklamada, Avrupa troykasının "tetikleme mekanizması" olarak bilinen snapback sürecine ilişkin her türlü tehditini kesin bir şekilde reddettiklerini söyledi.

İrevani “Bir kez daha netleştirelim: Snapback mekanizması, İran’a tehdit unsuru olarak kullanabileceğiniz bir araç değildir. İran, böyle bir provokatif eylemin kesin ve orantılı bir yanıtla karşılanacağını açıkça belirtmiştir. Bu duruş, dönemin İran Cumhurbaşkanı tarafından 8 Mayıs 2019 tarihli bir mektupla Avrupa troykası liderlerine ifade edilmiştir. Snapback mekanizmasının ‘feshedilmiş kararların yeniden uygulanması’ amacıyla devreye alınması büyük bir kriz yaratacaktır ve bu, hiçbir tarafın çıkarına olmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

İran’ın BM’deki üst düzey diplomatı ayrıca " Avrupa troykası ve ABD’nin temelsiz suçlamalar ve siyasi amaçlarla hareket eden kararlar peşinde koşmasına rağmen, İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile taahhütleri doğrultusunda işbirliğini sürdürmeye kararlıdır. UAEA Genel Direktörü’nün Kasım ayında Tahran’a gerçekleştirdiği yapıcı ve başarılı ziyarete rağmen, son Yönetim Kurulu toplantısında İran aleyhinde bir kınama kararı çıkarılması, Avrupa troykası ve ABD’nin diplomasiyi, güveni ve yapıcı etkileşim için gerekli ilkeleri baltalamayı hedefleyen bir siyasi gündem peşinde olduğunu göstermektedir." ifadelerinin altını çizdi.