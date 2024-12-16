Beşar Esed'e ait olduğu iddia edilen Şam'dan çıkışına dair bildiri yayımlandı

Söz konusu bildiride, henüz doğruluğu teyit edilmemiş olan ifadelerde şu ifadelere yer verildi: “Planlı bir şekilde Şam’ı terk etmedim; 8 Aralık sabahının ilk saatlerine kadar Şam’da bulundum.”

Esed'e atfedilen bu bildiride, Suriye’de terörizmin yayılması ve 7 Aralık Cumartesi gecesi Şam’a ulaşması sırasında, gerçek dışı söylentilerin ve kaosun ortasında Cumhurbaşkanı’nın durumu ve konumu hakkında sorular gündeme geldiği belirtiliyor.

Bildiride, “Şam’ı planlı bir şekilde terk ettiğim söylentileri doğru değildir. Çatışmaların son saatlerine kadar ülkeden ayrılmadım; Şam’da kaldım ve sorumluluklarımı 8 Aralık 2024 Pazar sabahına kadar yerine getirdim” ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın Russia Today Arapça (Rusiya el-Yevm), Sputnik ve El-Meyadin gibi medya organlarının da yayımladığı bu bildiride, terörizmin Şam'da yoğunlaşmasının ardından, Rus dostlarla koordinasyon içerisinde Lazkiye’ye geçildiği belirtiliyor. Esad’a atfedilen ifadede, “8 Aralık sabahı Hmeymim Hava Üssü’ne ulaştığımızda, Suriye ordusunun tüm cephe hatlarından geri çekildiği ve son askeri mevzilerin de düştüğü anlaşıldı” denildi.

Bildiride ayrıca, “Saha koşullarının kötüleşmesiyle, Moskova, Rus askeri üssünden acil tahliye ve Rusya'ya transfer talebinde bulundu. Tahliye operasyonu, Şam’ın düşüşünden bir gün sonra, 8 Aralık gecesi gerçekleşti” ifadelerine yer verildi.

Esed, bildirinin devamında şu ifadeleri kullandı: “Bu olaylar sırasında, benim veya herhangi bir tarafın sığınma talebi ya da görevden çekilmesi gündeme gelmedi. Tek seçenek, mücadeleye devam etmekti. Ülkesinin kurtuluşunu kendi kurtuluşuyla takas etmeyi reddeden, orduyla birlikte savaşın ön saflarında duran, Suriye dışındaki direniş güçlerini (Filistin ve Lübnan) terk etmeyen ve müttefiklerine ihanet etmeyen biri, halkını asla yarı yolda bırakmaz.”

Bildirinin sonunda Esed, “Terörizmin hükümeti ele geçirdiği ve yapacak bir şey kalmadığında, makam da bir anlam ifade etmez. Ancak bu, Suriye’ye ve halkına olan köklü bağlılığımdan vazgeçtiğim anlamına gelmez. Bu, makam veya şartlarla değişmeyecek olan bir bağlılıktır; Suriye’nin özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuşması umuduyla...” ifadelerini kullandı.