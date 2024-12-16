Geleceğin savaşları bilişsel savaşlardır

Ordu Koordinasyon Yardımcısı Amiral Habibullah Seyyari, bugün Bilişsel Savaş Komuta ve Kontrol Ulusal Konferansı'nın ilk oturumunda, Ordu Komutanlık ve Kurmay Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, bu konferansın düzenlenmesinin Ordu Üniversitesinin dinamikliğini ve uyanıklığını gösterdiğini belirtti.

Gelecekteki savaşların ' bilişsel savaşlar' olduğunu ifade eden Seyyari, "Düşmanlar, zihinler üzerinde hâkimiyet kurarak bir milleti ve toprağı kontrol etmek istiyorlar. Zihinleri ele geçirirlerse, diğer tüm eylemler etkisiz hale gelir" dedi.

Ordu Koordinasyon Yardımcısı, geleceğin öngörülemez olduğunu ancak veriler temelinde tahminler yapılabileceğini belirtti ve "Hazırlıklı olmalıyız ve çeşitli senaryolar tasarlayarak gelecek olaylara karşı kendimizi donatmalıyız. Savaş her zaman vardı ve var olacak, artık sorunların müzakere yoluyla çözülebileceği söylenemez" ifadelerini kullandı.

Seyyari, bilişsel savaşın sonuçlarının zamanla ortaya çıktığını belirterek, bu savaşın ahşap yapıları tahrip eden termitlerin çalışmasına benzediğini söyledi ve "Bu savaşta düşman, medya ve kamuoyu araçlarını kullanarak ulusal bütünlüğü, milli azim ve iradeyi değiştiriyor, öyle ki hedef ülke nereden darbe aldığını bile anlamıyor. Bu savaşta kamuoyu üzerinde hâkimiyet kurmak çok önemlidir" dedi.

Amiral Seyyari, bilişsel savaşın özelliklerinin savaşın zamanının, ortamının, araçlarının ve düşman unsurlarının belli olmaması olduğunu vurgularken "Bu savaşta, toplumdaki bazı unsurlar düşman kuvvetlerinin bir parçası gibi hareket etmeye başlar." ifadelerini kullandı.

Seyyari, bilişsel savaş yöntemlerinin meşruiyet kaybı, güven kaybı, umutsuzluk yaratma ve ülkenin hâkim yapısını etkisiz göstermeye çalışma olduğunu ifade etti ve "Dikkat edersek düşmanın bu yöntemleri toplumumuza karşı kullandığını görebiliriz. Bu noktada uyanıklığımızı her zamankinden daha fazla artırmamız gerekiyor" dedi.

Ordu Koordinasyon Yardımcısı, "Düşman, bilişsel savaşı kullanarak bir toplumun insanlarını muhalifler, karşıtlar ve protestoculara dönüştürür" diyerek, bu durumda bilinç seviyesinin artırılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.