15 Ara 2024 14:13
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News ID: 85690659
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Tümgeneral Selami: Ülkenin güvenliğini ve bağımsızlığını kararlılıkla koruyoruz

15 Ara 2024 14:13
News ID: 85690659
Tümgeneral Selami: Ülkenin güvenliğini ve bağımsızlığını kararlılıkla koruyoruz

Tahran, İRNA - Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı "Ülkemizin güvenlik ve bağımsızlığını, düzenimizi, milli çıkarlarımızı, tarihimizi ve topraklarımızı kararlılıkla koruyoruz. İran bir yabancının kötü bakabileceği bir ülke değil, burası cihad eden erkek ve kadınların ülkesidir." dedi.

Tümgeneral Hüseyin Selami, Pazar günü, İslam İnkılabı ve Kutsal Savunma Müzesi'nde düzenlenen en iyi araştırma, Kutsal Savunma ve Direniş (Korgeneral Şehit Hac Kasım Süleymani Ödülü) eserlerinin seçildiği üçüncü iki yıllık dönemin kapanış töreninde, "Siyonistler ağır bedel ödeyecek, Suriye topraklarına gömülecekler ama bu biraz zaman alacak."ifadesine dikkat çekti.
Tümgeneral Selami, bugün İslam dünyasının cihad sahası olduğunu ve Müslümanların refahının cihad sahasından geçtiğini belirterek, "İslam dünyasının Mücahid gençleri Siyonistleri yenmek için gerekli imana, onura ve motivasyona sahiptir ve bunu yapacaklardır." diyerek "Biz Suriye'deyken bu ülke halkının onurunu aradığımız için halkın yaşadığını herkesin gördüğünü belirttiği açıklamasında "Biz Suriye topraklarının bir kısmını kendi topraklarımıza katmak için gitmedik, orayı hırslı ve ihtiraslı çıkarlarımıza saha haline getirmek için gitmedik; Müslümanların onurunun zedelenmesine izin vermemek için yola çıktık." vurgusunda bulundu.
Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı sözlerinin bir başka bölümünde "Suriye rejimi düşer düşmez bu ülkede ne kadar talihsiz olayların yaşandığını gördünüz."ifadesinin de altını çizdi.

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