İran, "S Bandında Magnetron Tüpüne Dayalı Yüksek Güçlü Radyo Frekansı Jeneratörü" üretiminde kendi kendine yeterli hale geldi  

Ali Samani, tamamen yerli üretim olan "S Bandında Magnetron Tüpüne Dayalı Yüksek Güçlü Radyo Frekansı Jeneratörü" hakkında " Elektron doğrusal hızlandırıcıları, en yaygın kullanılan parçacık hızlandırıcılar arasında yer alır ve radyoterapi ile ışın tedavisinde kullanılır. Ayrıca bu hızlandırıcılar, gümrük sistemlerindeki görüntüleme sistemleri ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda da kullanılır." dedi.

Samani, "S Bandında Magnetron Tüpüne Dayalı Yüksek Güçlü Radyo Frekansı Jeneratörü"nün, ışın uygulamaları alanında önemli bir başarı olduğunu ve doğrusal hızlandırıcılarda kullanılan tamamen yerli bir ürün olduğunu da sözlerine ekledi.