14 Ara 2024 16:34
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News ID: 85689782
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İran, "S Bandında Magnetron Tüpüne Dayalı Yüksek Güçlü Radyo Frekansı Jeneratörü" üretiminde kendi kendine yeterli hale geldi  

14 Ara 2024 16:34
News ID: 85689782
İran, "S Bandında Magnetron Tüpüne Dayalı Yüksek Güçlü Radyo Frekansı Jeneratörü" üretiminde kendi kendine yeterli hale geldi  

Tahran, İRNA - Atom Enerjisi Kurumu Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Araştırma ve Teknoloji Başkan Yardımcısı, "S Bandında Magnetron Tüpüne Dayalı Yüksek Güçlü Radyo Frekansı Jeneratörü"nün ışın uygulamaları alanındaki başarılarından biri olduğunu ve doğrusal hızlandırıcılarda kullanılan tamamen yerli bir ürün olduğunu belirtti.  

Ali Samani, tamamen yerli üretim olan "S Bandında Magnetron Tüpüne Dayalı Yüksek Güçlü Radyo Frekansı Jeneratörü" hakkında " Elektron doğrusal hızlandırıcıları, en yaygın kullanılan parçacık hızlandırıcılar arasında yer alır ve radyoterapi ile ışın tedavisinde kullanılır. Ayrıca bu hızlandırıcılar, gümrük sistemlerindeki görüntüleme sistemleri ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda da kullanılır." dedi. 

Samani, "S Bandında Magnetron Tüpüne Dayalı Yüksek Güçlü Radyo Frekansı Jeneratörü"nün, ışın uygulamaları alanında önemli bir başarı olduğunu ve doğrusal hızlandırıcılarda kullanılan tamamen yerli bir ürün olduğunu da sözlerine ekledi.

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