16 Ara 2024 10:43
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News ID: 85691431
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Bekai, Gazze'deki soykırımın durdurulması için uluslararası toplumun acil eyleme geçmesini istedi

16 Ara 2024 10:43
News ID: 85691431
Bekai, Gazze'deki soykırımın durdurulması için uluslararası toplumun acil eyleme geçmesini istedi

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Siyonist rejime yönelik kapsamlı desteği nedeniyle uluslararası kurumların ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistinlilere yönelik sürekli soykırım karşısındaki süregelen hareketsizliğini utanç verici olarak nitelendirerek, Gazze'deki soykırımın durdurulması ve işgalci rejim liderlerinin işledikleri korkunç suçlar nedeniyle yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun acil eyleme geçmesini talep etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, bu sabah Siyonist rejimin Gazze'deki yerleşim yerlerine ve Filistinli mültecilerin çadırlarına, özellikle de El-Nusayrat kampına yönelik vahşi saldırılarını ve bu saldırılarda aralarında masum çocukların da bulunduğu onlarca masum insanın şehit olmasını ve yaralanmasını şiddetle kınadı.  

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Siyonist rejime verdiği kapsamlı destek nedeniyle uluslararası kurumların ve BM Güvenlik Konseyi'nin devam eden hareketsizliğini utanç verici olarak değerlendirerek, Gazze'deki soykırımın derhal durdurulması ve işgalci rejim liderlerinin işledikleri vahşi suçlardan dolayı yargılanması için uluslararası toplumun acil eyleme geçmesini istedi.

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