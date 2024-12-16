Bekai, Gazze'deki soykırımın durdurulması için uluslararası toplumun acil eyleme geçmesini istedi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, bu sabah Siyonist rejimin Gazze'deki yerleşim yerlerine ve Filistinli mültecilerin çadırlarına, özellikle de El-Nusayrat kampına yönelik vahşi saldırılarını ve bu saldırılarda aralarında masum çocukların da bulunduğu onlarca masum insanın şehit olmasını ve yaralanmasını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Siyonist rejime verdiği kapsamlı destek nedeniyle uluslararası kurumların ve BM Güvenlik Konseyi'nin devam eden hareketsizliğini utanç verici olarak değerlendirerek, Gazze'deki soykırımın derhal durdurulması ve işgalci rejim liderlerinin işledikleri vahşi suçlardan dolayı yargılanması için uluslararası toplumun acil eyleme geçmesini istedi.