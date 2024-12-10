Bölgedeki gelişmelerin sonuçları Batı için şok edici olacak

Ensarullah Hareketi’nin önde gelen liderlerinden biri olan el-Azzi, X platformundaki paylaşımında "Arap dünyasında özellikle ve genel olarak tüm dünyada ufukta büyük dönüşümler ve büyük olaylar görülüyor." ifadelerini kullandı.

El-Azzi, bu gelişmelerin zorluklar ve sorunlarla birlikte geleceğini belirterek "Bu olayların sonuçları, Batı’nın bölgedeki ve dünyadaki geleceği için şok edici ve hayal kırıcı olacak; eğer ABD, halklara yönelik düşmanca ve saldırgan tutumunu düzeltmezse." dedi.

El-Azzi, iki gün önce yaptığı açıklamada da "Suriye’de yaşananlar doğrudan Siyonizm’in çıkarlarına hizmet etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.