10 Ara 2024 16:51
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News ID: 85686142
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Bölgedeki gelişmelerin sonuçları Batı için şok edici olacak

10 Ara 2024 16:51
News ID: 85686142
Bölgedeki gelişmelerin sonuçları Batı için şok edici olacak

Tahran, İRNA - Sana Hükümeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin el-Azzi, bölgede yaşanan son gelişmelere ve Şam’ın düşüşüyle Batı’nın ve bazı bölge ülkelerinin bu durumdan duyduğu memnuniyete değinerek, bu gelişmelerin Batı üzerindeki sonuçlarını değerlendirdi.

Ensarullah Hareketi’nin önde gelen liderlerinden biri olan el-Azzi, X platformundaki paylaşımında "Arap dünyasında özellikle ve genel olarak tüm dünyada ufukta büyük dönüşümler ve büyük olaylar görülüyor." ifadelerini kullandı. 

El-Azzi, bu gelişmelerin zorluklar ve sorunlarla birlikte geleceğini belirterek "Bu olayların sonuçları, Batı’nın bölgedeki ve dünyadaki geleceği için şok edici ve hayal kırıcı olacak; eğer ABD, halklara yönelik düşmanca ve saldırgan tutumunu düzeltmezse." dedi. 

El-Azzi, iki gün önce yaptığı açıklamada da "Suriye’de yaşananlar doğrudan Siyonizm’in çıkarlarına hizmet etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

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