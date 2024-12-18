İran’ın BM Büyükelçisi: Suriye’nin geleceği dış müdahale veya dayatma olmaksızın belirlenmelidir

İran İslam Cumhuriyeti’nin BM Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, Salı günü yerel saatle BM Güvenlik Konseyi'nin Batı Asya ve Suriye'deki gelişmelere ilişkin oturumunda yaptığı konuşmada şunları ifade etti: İran, işgalci İsrail rejiminin Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal etmeye devam etmesini şiddetle kınıyor. Bu rejim, Suriye’deki mevcut durumu kötüye kullanarak siyasi hedeflerini sürdürmekte ve ülkenin altyapısını tahrip etmeye devam etmektedir. Güvenlik Konseyi, bu saldırılara karşı kararlı bir adım atmalı ve İsrail’in Suriye topraklarındaki işgaline son vermelidir.

İran’ın BM’deki üst düzey diplomatı konuşmasında ayrıca "İran ve Suriye, ortak çıkarlar ve uluslararası hukuk ilkelerine dayanan tarihî ve dostane ilişkilere sahiptir. Bu ilişkiler gelişmeye devam etmektedir. İran, yapıcı rolünü sürdürmekte kararlıdır ve Suriye'de ve daha geniş bölgede kalıcı barış ve istikrarı sağlamak için BM, bölgesel ortaklar ve Suriye halkıyla işbirliği yapmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İravani, konuşmasının devamında ise "İran İslam Cumhuriyeti, Suriye’nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan kesin desteğini bir kez daha vurgular. Suriye’nin geleceği yalnızca bu ülkenin halkı tarafından ve dış müdahale veya dayatma olmaksızın belirlenmelidir. Birleşmiş Milletler öncülüğünde, Suriye halkının sahip olduğu ve yönettiği, kapsamlı bir Suriye merkezli süreç, 2254 (2015) sayılı Güvenlik Konseyi Kararı çerçevesinde gerçekleştirilmelidir." dedi.